Atracan joyería en pleno Centro de Acatzingo; delincuentes realizan disparos

Acatzingo, Pue.- Delincuentes amagaron y sometieron a los empleados de una joyería que se encuentra a un costado del banco Banamex en pleno Centro Histórico, además realizaron detonaciones de arma de fuego para evitar que fuera perseguidos por los vecinos y elementos de la Policía Municipal.

Los asaltos sigue afectado la economía del municipio de Acatzingo, luego de que los delincuentes han convertido el Centro Histórico en una zona de inseguridad y miedo a los habitantes ya que los asaltos se registra en plena luz del día señalaron comerciantes que menciona robos de vehículos y asaltos transeúntes luego de que se registró la tarde del día jueves un asalto de una joyería con detonaciones de arma de fuego.

Afortunadamente no hubo lesionados señalaron los comerciantes que tiene sus locales cerca de la Joyería donde llegaron los delincuentes para amagar a los empleados y darse a la fuga con rumbo desconocido a pesar de que el establecimiento se encuentra ubicado a uno costado de las instalaciones de la ex presidencia del centro de Acatzingo y a un lado del banco Banamex, el hecho género el cierre de los locales.