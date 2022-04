Don José Martino salió a trabajar como DiDi y desapareció, después hallaron su casa saqueada (FOTOS)

José Alberto Martino Maldonado fue visto por última vez el pasado 27 de marzo. Salió de su domicilio a trabajar con su automóvil como taxista de plataforma, pero después de un tiempo su teléfono empezó a mandar a buzón y cuando sus seres queridos acudieron a buscarlo a su casa cerca del Bulevar Forjadores, encontraron que la vivienda había sido saqueada.

Con temor y angustia es como se encuentran los familiares de don José Alberto Martino de 58 años de edad. Todos ellos, y principalmente sus dos hijos, temen que haya sido víctima de algún delito, pues ya no regresó a su casa tras haber salido a trabajar como conductor de DiDi.

En entrevista con CAMBIO, su sobrina Blanca detalló que todavía tuvieron contacto con él alrededor de las 23:00 horas del pasado domingo, pero desde entonces la comunicación se cortó y ya no supieron más sobre su paradero. Al siguiente día que acudieron a buscarlo a su casa ubicada en Forjadores se encontraron con que la puerta estaba abierta y varias cosas como el auto, pantallas y hasta botes de pintura habían sido robadas.



“El último día lo vio su hijo, el domingo todavía se tuvo contacto con él a las 11 de la noche, la cuestión es que el lunes llegó mi abuelo de México y encontró la casa abierta, claramente hubo robo a casa habitación. Se llevaron dos pantallas, tres estufas porque había dos extras, se llevaron 12 tubos de seis metros de cobre, 10 botes de pintura, el refrigerador”, detalló Blanca angustiada.



La sobrina de José Alberto dijo que en realidad él vive en un conjunto de tres casas que tienen entre familiares y explicó que el material que había y que incluso también fue robado era porque estaban arreglando los otros dos condominios. Como la de don José estaba en buen estado creen que por eso se concentraron en saquearla.

El que no haya aparecido, el auto sin registro alguno de donde pueda estar, las llamadas a buzón y la casa que claramente fue saqueada dan señales a la familia que todo pudo haberse tratado de alguna especie de secuestro; sin embargo, Blanca aclaró que hasta el momento no tienen sospecha de quién pudo haber sido, pues José Alberto es una persona tranquila, que no se mete con nadie y quien incluso no tiene enemigos.



“Desde el lunes nos marca directamente a buzón, lo hemos tratado de localizar. El día lunes en la tarde todavía hubo movimiento en su celular por el GPS, acudimos a donde estaba pero no apareció, no lo habían visto”, dijo Blanca.



Finalmente se detalló en el boletín de búsqueda realizado por la Fiscalía que don José Alberto mide 1.67 metros, tiene el cabello canoso, unas cicatrices de acné en el rostro y otra más en la nuca, vestía camisa manga larga azul claro, pantalón de mezclilla azul claro y zapatos negros.