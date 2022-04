Camión de gas atropella a dos niñas que vendían gelatinas en Izúcar de Matamoros

Dos pequeñas fueron atropelladas por un camión repartidor de gas, ambas se encuentran hospitalizadas en el nosocomio de Izúcar de Matamoros.

Las niñas se encontraban vendiendo gelatinas para poder ayudar a la economía de su familia, sobre el bulevar Eje Poniente, a la altura de la colonia El Calvario cuando de repente fueron embestidas por un carro vendedor de gas LP.

Hasta el lugar de los hechos también llegó la policía de validad, para poder auxiliar en el accidente y llevarse el carro involucrado al corralón, mientras se aclara como es que sucedieron los hechos.

Hasta el momento no se sabe la identidad de las pequeñas, una de las niñas fue traslada en la ambulancia al hospital y la otra en un vehículo particular. Del chofer solo se sabe que fue detenido pero no se sabe si ya presentaron cargos por los hechos.

Una de las personas que logró ver el accidente y auxilió a las niñas, refiere que una de ellas si tenía lesiones graves por lo cual fue trasladada de inmediata en la ambulancia.