Ejecutan a niño de 15 años en Agua Santa: fue acorralado por 4 malandrines sin recibir auxilio (FOTOS Y VIDEO)

André L un niño de tan solo 15 años de edad fue víctima de la delincuencia en la capital, a plena luz del día fue correteado, alcanzado y asesinado por un sujeto que le pegó tres tiros en la cabeza al interior de una miscelánea en el Infonavit Agua Santa el pasado viernes; el menor actualmente había dejado de estudiar por la pandemia, para ayudar a su familia trabajaba como repartidor en una carnicería.



Un niño de 16 años de edad fue asesinado a balazos en la 9 Sur y 115 Poniente del Infonavit Agua Santa la zona está acordonada.









Todo ocurrió el pasado viernes al filo de las 7:00 horas en la miscelánea “Todo Barato” ubicada en la 115 A Poniente y 9 Sur del Infonavit Agua Santa. Después de correr kilómetro y medio André L ingresó rápidamente a esconderse; de acuerdo con el testimonio de la persona que en ese momento estaba atendiendo el negocio se veía pálido, asustado y con lágrimas en los ojos, apenas pudo mantenerse a salvo.

Con unos cuantos minutos de diferencia, un sujeto robusto de aproximadamente 35 años de edad que era la misma persona que lo perseguía junto con otros tres sujetos, lo encontró al interior de la miscelánea y sin temblarle la mano mató a sangre fría a André; primero le disparó en la cabeza y luego le pegó más disparos hasta que el menor de edad cayó a un costado del frigo de helados “Holanda”, su cuerpo quedó boca abajo y completamente ensangrentado.



Elementos de la Fiscalía Puebla realizan diligencia en infonavit Agua Santa por el asesinato de un joven de aprox 16 años de edad en una tienda de la unidad habitacional Puebla









El niño se refugió en una tienda y ahí lo fueron a matar

El asesino vestía una sudadera de color gris, cubrebocas negro, pantalón de mezclilla y con el gorro de su chamarra puesta, salió huyendo de la tiendita y otro más le dio alcance para que escaparan a bordo de una motocicleta; el joven que estaba atendiendo la miscelánea horrorizado por lo que acababa de presenciar, apenas pudo llamar a emergencias.

Minutos después, comenzaron a llegar varias patrullas de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil; aunque trataron de reanimar a André fue imposible salvarle la vida, los tres tiros que recibió en la cabeza se la quitaron inmediatamente, mientras las autoridades resguardaban la tiendita y colocaron cintas de precaución, una mujer con gritos desesperados y en llanto no le importó cruzar el cerco de seguridad, señalaba con la voz entrecortada “es mi hermano”.

La hermana mayor de André al enterarse de lo que había ocurrido, salió rápidamente de su casa y fue a la miscelánea, cuando los uniformados le permitieron el paso al lugar se presenció una de las escenas más trágicas y tristes de su vida, ver al más chico de sus hermanos muerto; su sudadera gris y su short azul bañados en sangre, su cuerpo quedó recostado del lado izquierdo y sus ojos abiertos por la manera tan sanguinaria en la que fue asesinado.

Muchos vecinos de Agua Santa al ver el gran operativo en la zona salieron de sus casas para ver qué pasaba, entre ellos decían que este Infonavit se ha convertido en una zona completamente insegura, carente de rondines policiacos, lugares donde incluso prolifera la venta de droga y peor aún en donde no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos.



La miscelanea donde fue asesinado el menor de 15 años esta mañana en el Infonavit Agua Santa, ya cuenta con sellos de la Fiscalía General del Estado. Serán ellos quienes determinarán cómo fueron los hechos.









André en dos meses cumpliría 16 años, era repartidor de una carnicería

Para que todo lo que malo que ocurre en Agua Santa volviera a visibilizarse tuvo que pasar el asesinato de André, un niño que con su familia vivía en la misma zona y que por la pandemia, abandonó sus estudios para poder trabajar, metiéndose como repartidor de una carnicería y también algunos días por las mañanas atendía la tiendita donde fue ejecutado.

El grado de estudios de André únicamente llegó a la secundaria, pero era un niño trabajador a su corta edad, humilde y le gustaba apoyar con dinero a sus padres para sacar adelante a la familia; además el pequeño tenía una relación sentimental, como cualquier otro niño de su edad había conocido a su “primer amor”.

En una llamada que realizó CAMBIO a uno de los familiares cercanos del menor, señaló que no merecía morir de esta manera, apenas tenía 15 años y con un nudo en la garganta mencionó: “Era menor de edad, me lo mataron, yo no quiero saber más, sólo quién lo hizo, queremos justicia”.

Finalmente el asesinato cruel del pequeño fue el primer hecho violento que ocurrió en la capital poblana, iniciando de esta manera el mes de abril; hasta el momento no se ha dado con el paradero de los asesinos de André, mientras que su familia este fin de semana le dio cristiana sepultura.