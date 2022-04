¡Ya valió! Choca y destruye su Ferrari de 6 millones al salir de la agencia

Un hombre en Reino Unido compró el auto de sus sueños, un súper deportivo Ferrari 488 GTB modelo que se puede cotizar en 280 mil dólares, equivalente a 6 millones de pesos, sin embargo terminó destruido a solo unos kilómetros de distancia de la agencia.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5