Entre llanto, mamá de Hugo pide justicia en Venga la Alegría tras asesinato de su hijo en una fiesta (VIDEO)

La señora Maureen Amaro, madre del joven Hugo Carbajal de 15 años, quien fue asesinado de un botellazo en la cabeza que le causó heridas en el cuello el pasado sábado 2 de abril, asistió a el programa Venga la Alegría para pedir justicia para su hijo.

“Era un joven como todos, Hugo era amoroso. La información que me dieron los muchachos fue que defendió a una niña, esa era su personalidad, él no quería que tocaran a las niñas”, aseveró Maureen Amaro en Venga la Alegría.

La madre del joven, pidió a las autoridades dar con el paradero del asesino de su hijo, quien fue identificado como Mauricio “N” y fue el hombre que le dio un botellazo a Hugo que le provocó la muerte.

“No sé de dónde voy a sacar fuerza, pero ahí voy a estar. No me voy a detener, nunca he tenido miedo y no lo voy a tener ahora”, dijo la madre de Hugo Carbajal.