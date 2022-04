PERFIL: Hugo soñaba con jugar futbol y ganar un mundial, le decían Flais

Hugo Carbajal fue asesinado por un sujeto quien le rompió una botella en la cabeza y luego lo hirió con los vidrios en el cuello, rompiendo el sueño del joven de llegar a ser futbolista, los hechos ocurrieron en una fiesta en el Estado de México.

De acuerdo a información de redes sociales del joven, Hugo era fanático del deporte, además de jugar futbol, iba al gimnasio. Asimismo, fue recordado por sus amigos como ‘Flais’.

Su madre publicó en redes sociales un mensaje de despedida por la muerte de su hijo que decía:

"Hijo, descansa en paz. Miles de aventuras juntos, un sueño que fueras delantero, ganar el mundial. Hugol, Hugol, eres mi razón de vivir, me dejaste la última noche un mensaje que fuera feliz y te juro que lo intentaré. Descansa en paz. Te amo mi niño, te amo" dice la publicación

En la fiesta, el joven presuntamente se negó a salir del lugar, por lo que un hombre identificado como Mauricio “N”, le habría roto una botella en la cabeza y después lo cortó en el cuello con los vidrios. Un día después de los hechos, la señora informó que su hijo había sido asesinado y señaló que la persona responsable no tendría "piedra donde esconderse".

"Me mataron a mi hijo, pero no vas encontrar piedra donde esconderte que no te encuentre. Voy hacer justicia a mi hijo. Huguito, hijo mío, vuela alto. Te amo cucuruchito de maní, te espero en el sol. Te amo, eres el amor de mi vida", manifestó en redes sociales la madre del joven.