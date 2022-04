En presunta cuenta Mauricio revelan por qué mató a Hugo Carbajal

La cuenta de Twitter de Mauricio Mora, la cual no se ha confirmada su veracidad, reveló por qué fue el asesinato del menor de 15 años Hugo Carbajal, a quien acusa de ser un “borrocho y drogadicto agresivo”.

La cuenta con el nombre de Mauricio Mora (@MauMora_), presunto culpable del homicidio de Hugo Carbajal, expresó a través de un hilo de Twitter lo que presuntamente ocurrió ese sábado 2 de abril, en una fiesta clandestina que se realizó en el municipio de Jilotzingo, Estado de México.

Mauricio Mora expone que Hugo no es un “angelito”, puesto que pidió droga y no quiso pagarla, asegurando que su puso agresivo y lo atacó.

El hilo de Twitter de Mauricio culmina diciendo que "antes de emitir juicios vean siempre la otra versión" sobre lo que ocurrió en la fiesta clandestina que se realizó en Jilotzingo, Estado de México.

Hasta el momento autoridades o testigos no ha confirmado la veracidad de la cuenta de Twitter.

¿Y saben por qué fue el altercado?

El chamaco que tanto defienden había pedido tachas y cristal para todos sus amigos, no pagó y me dijo que de huevos no lo iba a hacer, me escupió y me lanzó tres golpes, trate de no hacer nada hasta que me dijo que si no le llegaba me iba a... https://t.co/vkS3uM5ykI