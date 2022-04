Abogado de contralor anuncia que el junior que lo atropelló será investigado de homicidio culposo

Juan Carlos Urbina, uno de los asesores jurídicos de la familia de Jorge Daniel Salas quien murió tras ser atropellado por un menor de edad en la colonia San Manuel, detalló que esta es la primera audiencia que se lleva a cabo respecto al caso luego de que el adolescente fuera liberado, sin embargo, fue la autoridad judicial quien lo citó hoy, para notificarle que será investigado por los delitos de daños en propiedad ajena y homicidio culposo.

En entrevista con CAMBIO el abogado Juan Carlos Urbina reveló que esta audiencia la cual es la primera en la Casa de Justicia del Adolescente, es para la formulación a imputación en contra del menor que, atropelló y mató al contralor de Palmar de Bravo en San Manuel la semana pasada.

Mencionó que, podría ser hoy que se llegue a resolver la situación jurídica del menor o por estrategia de su defensa, pidan un plazo constitucional, los delitos por los que está siendo investigado son homicidio culposo y daño en propiedad ajena.

Reveló que tras el accidente y que el menor fuera detenido, fue la representación social que, por ser menor de edad determinó decretar la libertad del adolescente, sin embargo la jueza solicitó citar al hombre de 17 años y la familia del menor a audiencia para la formulación a imputación.

"Vamos a buscar a toda costa con las herramientas jurídicas justicia que no quede el caso en el olvido y que se haga una reparación del daño justa, sabemos que una vida ya no se puede regresar, no solo se acabó con una vida sino que acabaron con una madre, una esposa, un padre, tenía mucho futuro, era muy trabajador, entonces estas circunstancias no deben quedar en el olvido", mencionó Juan Carlos Urbina