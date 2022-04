VIDEO FUERTE: Se registra tiroteo en plena hora pico en el metro de Nueva York; hay varios heridos

En la estación del metro Brooklyn, Nueva York, se registró una balacera la mañana de este martes, dejando como resultado varias personas lesionadas por heridas de bala.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:30 horas en la estación de la calle 36 y la Cuarta Avenida en Nueva York, donde 13 personas resultaron heridas, y al menos 5 fueron alcanzadas por disparos.

De acuerdo con reportes de la cadena NBC con base a informes policiacos, el responsable es un hombre de 1.70 metros de altura y llevaba una máscara antigás, así como un chaleco naranja de construcción. Logró huir de la estación.

Multiple people shot at 36 street station by two people in #sunsetpark. All are currently being transported to the hospital #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/3Va2iXf0JQ