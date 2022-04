FUERTES FOTOS: Influencer acusa a su ex novio de haberla golpeado

La influencer de Guanajuato, Sam Barrios, denunció el abuso físico que vivió durante su relación con Carlos Alberto Muñoz, pidiendo la ayuda.

A través de Instagram, la joven compartió las fuertes imágenes de como la dejo, luego de una golpiza que le propicio, asimismo, señaló que lo hace responsable de lo que le pase y así familia, pues la amenazó de muerte.

Recordó que desapareció por un tiempo de Instagram “por la violencia que mi expareja ejerció en mí durante más de un año”.

“Estoy cansada de quedarme callada o agachar la mirada durante todo este tiempo o el simple hecho de juzgada sin saber la situación de todo el daño que esta persona me hizo tanto psicológico como físico”

Asimismo, decidió mudarse a Playa del Carmen para alejarse de él y comenzar su vida desde cero, pero Muñoz Vázquez la encontró y la hizo volver a León, Guanajuato.

Ya en su entidad, el abusador continuó golpeando a Sam Barrios y la amenazó con lastimar a su familia y amigos.

Sam Barrios logró escapar de su abusador luego de haberse recuperado de la última vez que la golpeó y declaró que, de no haberlo hecho, probablemente habría muerto.

“Llegando a León volvió la violencia siempre aumentaba cada vez más…En cuanto pude recuperarme…Logré escapar de la última vez que me golpeó, sabía que si no lograba volver a escaparme de él quizás ya no estuviera viva”