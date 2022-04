IMÁGENES SENSIBLES: Así se vivió el tiroteo tras ataque de enmascarado en el metro de Nueva York

En redes circulan videos del tiroteo de esta mañana, en el metro subterráneo de Brooklyn en Nueva York, que dejó hasta el momento 16 personas heridas, ocho con impacto de bala.

Fue a través de Twitter, donde usuarios compartieron videos del tiroteo en el metro de Nueva York; en imágenes se observan a las personas saliendo despavoridas del vagón del tren, mientras que en el suelo se encuentran otras más lesionadas por los impactos de bala.

En otro video se aprecia como al interior de los vagones del metro, sale humo mientras algunos usuarios salen caminando sin zapatos e inclusive algunos muestran manchas de sangre en su ropa, luego del atroz ataque.

Hasta el momento, autoridades de Nueva York informaron, que el sospechoso del atentado fue un hombre que llevaba una máscara antigás, por lo que se encuentran trabajando para poder arrestarlo por el tiroteo en el metro.

AHORA ??: Imágenes del preciso instante del tiroteo en la estación de la 4th Avenue y 36th Street, Brooklyn, Nueva York



NOW ??: Images of the precise moment of the shooting at the 4th Avenue and 36th Street station, Brooklyn, New York pic.twitter.com/8zQBDfUhil