Si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré: papá de Debanhi Escobar

Mario Escobedo padre de Debanhi Escobar, quien se reportó como desaparecida desde el pasado 8 de abril en Escobedo, Nuevo León afirmó que la familia tiene la esperanza de que su hija única de 18 años se encuentre a salvo.

“Mi esposa y yo guardamos la esperanza porque es nuestra única hija, no le puedo decir que no, si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré. No hemos dormido, no hemos comido por pensar que si nosotros degustamos algún taco y que ella no pueda comer, pues sería muy difícil para nosotros” comentó el padre de Debanhi en una entrevista a medios de comunicación.