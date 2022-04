Con una máscara antigás y overol, así vestía atacante del metro en Nueva York

El departamento de bomberos de Nueva York, informó que se reportaron al menos 16 heridos, ocho de ellos con impacto de bala, después del atentado en una estación de metro en Brooklyn, Nueva York.

I have been briefed on this developing situation in Brooklyn. First responders are on the scene and we will work with @MTA & @NYPDnews to provide updates as the investigation continues. https://t.co/dM2hKnhoql