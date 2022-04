Esto se sabe sobre el tiroteo en el metro de Nueva York: suman 16 heridos

Este martes se registró en el metro de Nueva York, en Brooklyn, un tiroteo que dejó al menos 16 personas lesionadas, de las cuales 10 recibieron impactos de arma de fuego.



"El tren se detiene, las puertas se abren y la gente escapa mientras sale humo del vagón del tren. Mira los momentos dramáticos en el tren al pie de Brooklyn, Nueva York."

De acuerdo con Radio Fórmula, alrededor de las 8:30 de la mañana, en plena hora pico, en la estación del metro ubicada en la calle 36, del barrio de Sunset Park, en Brooklyn, se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la movilización de decenas de usuarios.

Tal parce que no sólo hubo un tiroteo, sino también fue detonada una bomba de gas, informaron medios locales. Aunque la Policía de Nueva York indicó que no hallaron ningún tipo de artefacto explosivo activo.



Multiple people shot in the 36th street station in Brooklyn. Multiple undetonated devices also found. Be careful out there. Definitely avoid the subway today. This was a terrorist attack.



En redes sociales, cibernautas difundieron fotografías y videos de los hechos, en los cuales se observa a varias personas descender de un vagón del metro en medio de una enorme nube de humo, luego algunos pasajeros heridos salen con la ayuda de otros.

En otras imágenes se ve a varias personas heridas y cubiertas en sangre, que son atendidas en un andén de la estación y otras dentro del vagón. Autoridades confirmaron que el tiroteo ocurrió dentro de uno de los trenes.

El ataque dejó un saldo de 16 personas lesionadas, de las cuales 10 recibieron disparos y cinco de ellas se encuentran en estado crítico, informó la gobernadora de Nueva York, Katy Hochul, en conferencia de prensa.



WATCH: Panic, smoke and injured people as train arrives at Brooklyn subway station; gunman fled the scene

Ya buscan al sospechoso del atentado en el metro de Nueva York

La Policía local informó que inició la búsqueda del presunto responsable, pues según testigos estaba disfrazado de obrero, ya que vestía un chaleco naranja del tipo que usan los trabajadores de la construcción y una máscara antigases.

El supuesto responsable que al parecer es afroamericano, de aproximadamente 1.65 metros de altura y unos 80 kilos de peso, se dio a la fuga y por ahora, es es la única persona a la que buscan autoridades por los hechos de este día.

Descartan víctimas mortales de origen mexicano en tiroteo del metro de Nueva York



Hubo un tiroteo en el metro de Nueva York y posibles explosiones. Según información preliminar, 6 personas fueron asesinadas.



There was a shooting in the New York subway and possible explosions. According to preliminary information, 6 people were killed.

De acuerdo con la agencia EFE, en el barrio de Sunset Park, en Brooklyn, reside un gran número de mexicanos, por lo que Jorge Islas, cónsul general de México en Nueva York, informó que comenzaron de inmediato las investigaciones para saber si había connacionales entre las víctimas.

Minutos más tarde, confirmó que ninguna de las personas fallecidas es de origen mexicano, además señaló que mantendrían todos los canales de comunicación abiertos para ofrecer todo el apoyo necesario.



"Me encuentro con el equipo de protección en el lugar de los hechos. Por el momento no hay reporte de decesos de miembros de nuestra comunidad", escribió el cónsul en su más reciente reporte sobre el tiroteo en el metro de Nueva York, en Brooklyn. _Con información de EFE, CNN y Reuters.



Con información de Radio Formula