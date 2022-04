Policía Estatal golpeó, encañonó y baleó el auto de Alexis de 16 años en Villa Frontera (VIDEO)

La noche del pasado sábado 9 de abril, Alexis de 16 años fue encañonado y golpeado por elementos de la Policía Estatal, quienes sin ningún motivo abrieron fuego en contra del menor y su acompañante, desatando una persecución policiaca en la zona de Villa Frontera cuando se dirigía a su casa después de haber ido a cenar con un compañero de trabajo.

Acompañado de sus padres, Alexis narró para CAMBIO lo que vivió durante la detención, donde comentó que en más de una ocasión las balas le rozaron la cabeza.

A las 21:40 horas, Alexis se dirigía a su casa junto con un compañero en la colonia Santa Cruz, en la Junta Auxiliar de San Aparicio, cuando a la altura de Villa Frontera, fueron sorprendidos por la unidad estatal 1470, en que oficiales le pidieron al adolescente que se detuviera.

Ante la situación y miedo, Alexis arrancó con la intención de perder a los estatales en el camino, situación que desató una persecución, terminando en Camino a Tlaltepango, donde otra patrulla estatal ya los esperaba y de la cual descendieron tres oficiales, quienes con armas largas (aparentemente R-15) dispararon en diversas ocasiones contra la camioneta tipo Pick Up.

En el lugar de los hechos, fue sometido y llegaron alrededor de 10 patrullas más. Los policías lo golpearon en varias ocasiones, dejando como resultado un derrame en el ojo, moretones y lesiones en las piernas, lo que conllevará que use bastón.

Cabe resaltar que Alexis llamó a sus padres, quienes escucharon algunas detonaciones, pero ellos habían viajado a la Ciudad de México y venían de regreso, seguido de ello perdieron comunicación con su hijo y no volvieron a saber nada de él hasta llegar a Puebla.

‘’Primero me llamó a mí, pero ya no alcancé a contestar, luego le marcó a su papá y nos empezó a decir que lo venían siguiendo, incluso hasta escuchamos los balazos y de ahí colgó y no supimos más de él’’, comentó la mamá de Alexis llorando.