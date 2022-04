Desaparece la pequeña de tres años Renata Valentina en Amozoc ¡Ayuda a encontrarla!

La pequeña de tan solo tres años de edad Renata Valentina García Galicia, fue reportada como desaparecida por sus familiares, la última vez que la vieron fue en la colonia Casa Blanca del municipio de Amozoc el pasado 22 de febrero del año en curso y hasta la fecha siguen sin saber algo de ella, por lo que temen por su vida.

Por redes sociales se informó que la menor Renata Valentina está a punto de cumplir un mes de no ser localizada, lamentablemente el día en el que fue vista por última vez su familia no supo referirle a las autoridades cómo iba vestida, tampoco se conoce la manera en la que ya no regresó a casa o con quién se encontraba.

Solo se informó a través de un boletín de búsqueda que la pequeña como seña particular cuenta con una mancha tipo lunar a un lado del ombligo, mide un metro, es de complexión media, cabello lacio corto y negro y su tez es morena clara.

Ante ello se pidió el apoyo de las y los poblanos para poder localizarla y que nuevamente regrese con su familia.