'Sí soy amiga de Debanhi, pero no fui a la fiesta' dice Yatziri Briones y advierte que denunciará por difamación

Yatziri Briones, una amiga de Debanhi, desaparecida en Nuevo León tras una fiesta desde el pasado 8 de abril, denunció acoso y fuertes amenazas en redes sociales y aseguró que tomará acciones legales, pues la acusan de ser una de las amigas que abandonó a Debanhi.

A través de sus redes sociales, Yatziri compartió varias capturas de pantalla en donde se ve cómo algunos internautas arremeten contra ella.

Ante esto, la joven aseguró que ella no es “la amiga que la abandonó” e incluso rechazó haber ido a la fiesta con ella.

“Mi nombre ha sido confundido con una de sus amigas que asistió a esa fiesta y debido a eso he recibido ataques constantes durante los últimos días. Al igual que todos, quiero que aparezca lo antes posible. Hago esto público porque comenzaré a tomar acciones legales por difamación, acoso y lo que resulte, ya que no es justo que me acosen y difamen sin conocer la verdad”, dijo en Facebook.

El lunes 18 de abril se cumplieron 10 días de búsqueda de la joven estudiante de leyes Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

"Lo que queremos es encontrarla, como Dios me la regrese, pero que me la regrese, y yo voy a estar para cuidarla toda la vida. A mí eso no me importa, no me interesa sacrificar mi vida por ella, pues es mi hija y es la única que tengo", dice don Mario, entrevistado a unos cinco kilómetros del sitio donde Debanhi desapareció.