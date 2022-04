¡Alerta chicas! Denuncian en redes intentó de “levantones” en Bosques de San Sebastián

Durante la tarde del martes, algunas jovencitas expusieron el miedo que sufrieron al intentar ser víctimas de secuestro por un sujeto que conduce un vehículo color azul en Bosques de San Sebastián, pues las afectadas aseguraron que el mismo automóvil tipo Mazda las siguió bajo el pretexto de estar buscando una calle y al acercarse a ellas les pidió que se subieran, incluso a una de las mujeres hasta la jaló del brazo para abordarla a la fuerza.

Por medio de un grupo de vecinos Bosques de San Sebastián creado en Facebook, cuatro mujeres expusieron haber vivido en carne propia el terror de intentar ser “levantadas” por el conductor de un vehículo color azul, a quien en distintas ocasiones han visto circular por las calles de San Sebastián, exactamente a la altura del paradero Bosques, Soriana, Galaxia y el cerro de Amalucan.

Al sujeto lo señalan como un hombre de tez morena, cabello crespo y que frecuentemente viste un overol con gorra y que tiene distintas formas de operar pues en ocasiones se ofrece primero a darles raite y al ellas negarse es cuando comienza a seguirlas.

“Se acercó mucho a la banqueta y me preguntó si por ahí llegaba a Galaxia y le dije que sí y después me dijo si vas por allá te doy Ray, le dije que no y contestó “de la que te salvaste” y arrancó, esto aproximadamente a las 8:00”, argumentó una de las afectadas.