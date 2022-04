¡Desgraciado! Patea a su pareja en el suelo enfrente de su hijo (FUERTE VIDEO)

Una vecina de la alcaldía Venustiano Carranza en Ciudad de México, denunció que durante la noche una mujer fue brutalmente golpeada enfrente de un menor de edad.

El video para que Twitter haga su magia y llegue a la chava que no conozco pero que ojalá lo denuncié por pasado de verga. #NoEncubrirAmistades ni vecinos ni conocidos, no seamos complices. pic.twitter.com/D8cTNJ9ZKY

A través de un video en redes sociales, una vecina dentificada como Marianela N, denunció que una mujer fue golpeada durante la madrugada, y se dio frente al hermano del agresor, quien no hizo nada por defender a la víctima y solo permaneció como espectador de la cruel escena

Marianela contó que, al salir de su casa, puesto que, ya había arribado la patrulla, escuchó que el agresor iría al Ministerio Público de Venustiano Carranza a denunciar a la víctima.

“Y gritarle "déjala cabrón" dos o 3 veces y corrí por mi cel para grabar y tomar fotos, inmediatamente después de tener las evidencias llamé a la policía, la señora se fue con el niño a buscar ayuda, mi papá gritándome que no salga que no me meta en problemas, odio, odio, no tener”, señaló.