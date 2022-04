Padres de estudiantes masacrados en carnaval de Huejotzingo piden pena máxima para asesinos (FOTOS Y VIDEO)

Las familias de los tres estudiantes de medicina masacrados en Huejotzingo en el 2020, revelaron que el próximo martes 26 de abril será la última audiencia en donde se determinarán los años que pasarán tras las rejas los asesinos de sus hijos, luego de que fueron declarados culpables por el delito de homicidio calificado y robo agravado de vehículo. Ellos confían en que se les otorgue la pena máxima, la cual es de hasta 75 años tras las rejas.

Este miércoles los padres de Ximena Quijano, Antonio Parada Cerpa, ambos originarios de Colombia y la madre de Francisco Javier Tirado de Veracruz, en rueda de prensa junto con su asesor legal, anunciaron de manera oficial que a los tres homicidas de sus hijos se les dictó fallo condenatorio, esto a dos años de que fueron brutalmente asesinados cuando regresaban del carnaval de Huejotzingo.

Ante ello, las familias relataron que para ellos la última etapa conocida como juicio oral, en donde se presentaron más de cien pruebas en contra de los implicados, fue el proceso más doloroso, debido a que escucharon con lujo de detalle cómo fueron asesinados sus hijos y el conductor de UBER que los iba a llevar a casa. Incluso mencionaron que tuvieron que soportar las burlas, miradas retadoras y carcajadas de los sujetos en la audiencia llevada a cabo este lunes.

Ante ello, el asesor legal de las familias, Ricardo Fernández Fuentes, adelantó que el próximo martes en punto de las 13:00 horas en Casa de Justicia de la 11 Sur, el Tribunal de Enjuiciamiento realizará el proceso de individualización para determinar los años que Lisset N, Pablo de Jesús N y Ángel N pasarán en prisión, esperando que sea la pena máxima.

El abogado Ricardo Fernández Fuentes reveló que en la audiencia se tocó un tema delicado y que incluso les causó asombro, debido a que uno de los asesores legales de los implicados señaló que su cliente y los otros dos detenidos no son los únicos relacionados en el asesinato de los tres estudiantes de medicina, sin embargo, esperan que esto pronto lo logre esclarecer la Fiscalía.

Finalmente, las familias de los jóvenes oriundos de Colombia y Veracruz mencionaron que para ellos el que se les haya hecho justicia a sus amados hijos los tiene más tranquilos, sin embargo, con tristeza dijeron que esto no les va a devolver la vida a ‘Xime’, Francisco y Antonio. También agradecieron el apoyo que toda la comunidad estudiantil de Puebla les brindó y recordaron la mega marcha realizada el 25 de febrero del 2020, la cual para ellos fue un símbolo de esperanza y apoyo.

“Con todo esto nos sentimos más livianos pero eso sí, sin dejar de vivir el duelo tan horrible que es el de perder a un hijo, seguiremos aprendiendo a vivir con el dolor, esperamos que la condena sea meritoria, mi hija se enamoró de México pero como siempre he dicho, México me la quitó, pero no por eso hay rencor en este país tan hermoso”, mencionó con un nudo en la garganta el padre de Ximena.