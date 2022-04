'Mi hija está muerta'; papá de Debanhi exige justicia

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, quien desapareció en Nuevo León tras haber asistido a una fiesta, confirmó que el cuerpo que se encontró en la cisterna abandonada a metros del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, es la joven de 18 años.

La Fiscalía del Estado de Nuevo León no ha confirmado la noticia, sin embargo, su padre, informó que vestimenta del cuerpo encontrado es la que portaba su hija cuando desapareció.

¡Por creer en la fiscalía, pido perdón a mi familia, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, declaró Mario Escobar.

“El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía.. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué creí en la fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, continuó durante la conferencia de prensa que dio durante la madrugada.

Finalmente, pidió que se pongan en el papel de él y de su esposa y admitió que reconoció la vestimenta de su Debanhi Escobar.

Hasta el momento la Fiscalía estatal no ha confirmado que se trate de la joven de 18 años, pues esperaran a las pruebas de ADN.

Fuente: El Universal