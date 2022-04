Pervertido se masturba mientras mira a poblana a bordo de un ‘Morado’

Una poblana expuso para CAMBIO el desagradable momento que pasó esta mañana cuando se dirigía a su trabajo a bordo de una unidad de transporte público de la Ruta Los Morados, pues sobre Boulevard 18 de Noviembre, un sujeto la miró constantemente y se masturbó, no obstante al comentarle al chofer la situación, éste no hizo nada al respecto.

La afectada pidió el apoyo al conductor de la ruta y a los demás pasajeros que iban a bordo de la unidad; sin embargo, ninguno de ellos quiso auxiliarla.

Durante las primeras horas de este viernes, la afectada refirió que se dirigía a su trabajo en uno de los colectivos de Los Morados y al llegar al Home Depot de Boulevard 18 de Noviembre, un joven le cedió su asiento por lo que ella accedió.

Metros más adelante comenzó a sentirse extraña y volteó a sus lados por lo que notó que un hombre que viajaba sentado en el mismo asiento pero de lado contrario a ella estaba masturbándose, situación que la incomodó.

Derivado de lo anterior, la afectada se acercó al chofer y le comentó lo que estaba pasando pero éste hizo caso omiso.

Además, la joven llena de impotencia argumentó que ella lo único que quería era llegar a su trabajo sin imaginarse que en el trayecto tendría que pasar por la anterior situación.

“Yo sólo voy rumbo al trabajo, no iba con mini falda, ni escote, no iba tomada, no era un horario no adecuado para salir. Sólo iba rumbo al trabajo”, refirió la joven.