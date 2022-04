Confié en la Fiscalía y no hicieron su trabajo: dice padre de Debanhi

La noche del pasado jueves, se halló el cuerpo en una cisterna del Motel Castillas en donde a pocos metros había desaparecido la joven Debanhi Escobar, a lo que su padre señaló que se ecuentra arrepentido de haber confiado.

De acuerdo con las declaraciones de Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo que se lamentó de haber confiado en la Fiscalía Estatal que investigaba la desaparición.

“No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería, exigía. Mi hija está muerta, y no sé qué hacer”, dijo el hombre quien, acompañado de su esposa Dolores, se presentó desde anoche en el Motel Nueva Castilla, en la colonia del mismo nombre, detrás de donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones encontraron el cuerpo al fondo de una cisterna de unos cuatro metros de profundidad.

Principalmente se mencionó que Debanhi Susana Escobedo Bazaldúa había caído por accidente en el pozo y se golpeó la cabeza, lo que habría provocado el desenlace fatal, aunque la Fiscalía de Nuevo León se negó a confirmar las causas de la muerte y la identidad del cadáver, hasta concluir las pruebas periciales genéticas del cuerpo.

Con lágrimas en los ojos, Mario Escobedo dijo que se encontraba arrepentido de confiar en la Fiscalía, que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero, pues no hubo un seguimiento adecuado a la investigación después de que, la madrugada del día 9, su hija salió de una quinta donde estaba reunida con sus amigos.

“Ellos (en la Fiscalía) no hicieron su trabajo, porque no supo delegar a tanta gente, desde mi punto de vista. Debanhi sale de la quinta y pasan asuntos extraños. Llega al punto de la fotografía que tenemos y luego a la empresa Alcosa, y ahí desaparece. En Alcosa nos encontramos con que efectivamente en uno de los videos de afuera se ve que pasa Debanhi y se pierde su imagen”.

“Cuando me meto a la segunda y tercera cámara, hay un brinco de 10 a 12 minutos en donde salen dos tráilers que son los que se investigaron, el TR31 y el TR35. No tenía nada, la Fiscalía, por eso yo digo que me equivoqué porque les creí. Soy culpable de haberles creído. Y yo le decía al Fiscal: ahí está, y la gente se nos acercaba y nos decía ahí es. Nunca nos creyó y aquí tenemos el resultado”, en mención al predio donde se concentró el cuerpo, alrededor del motel.