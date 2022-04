Taxista quiso tocar los pechos de mi hija, por eso se bajo del carro: Mario Escobar (VIDEO)

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana, la joven desaparecida el pasado 8 de abril, acusó al taxista que la llevaría a su casa, de acoso sexual y lo responsabilizó de ser el detonante de la desaparición y fallecimiento de su hija.



"La @FiscaliaNL no hizo su chamba. Porque si hubiese tenido esa información yo no estaría aquí, ni mi hija, ni mi familia. Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente"



Papá de Debanhi Escobar https://t.co/aE4RDPtEYupic.twitter.com/hgpcpiPLS8

— Milenio (@Milenio) April 22, 2022

Fue en una conferencia de prensa, que el papá de Debanhi reveló la existencia de un video en el que el conductor del taxi intenta tocar los pechos de su hija.



“Se sube mi hija Debanhi al taxi de él, antes de aparecer en la foto que todos conocemos, ¿verdad? Después de analizarlo la fiscalía hay un documento donde el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija... Juan David Cuéllar creo que se llama.





“Yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso donde el fiscal dice que no hay acoso; acuso públicamente yo a Juan David Cuéllar de todo esto”, sentenció.



El padre de Debanhi también reclamó a la autoridad no realizar su trabajo e indicó que, enfrente de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el fiscal Rodolfo Salinas, encargado del caso, le señaló que no podrían detener al conductor porque no había delito que perseguir.



“La fiscalía fue muy hermética, no hizo su chamba. Porque si eso hubiese tenido esa información yo no estaría aquí, ni mi hija, ni mi familia”.



Mi hija está muerta por gente incompetente: papá de Debanhi; “mentira que se haya resbalado”

El papá de Debanhi Escobar declaró este viernes sentirse usado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, institución que, aseguró, “no hizo su chamba” para localizar con vida a su hija.

Al ser cuestionado sobre el hallazgo y la forma en que se realizó la búsqueda de Debanhi Escobar, Mario Escobar afirmó que siempre fueron respetuosos con las autoridades y creyó en ellas pero no fue suficiente.

Y aseguró que la fiscalía general está mintiendo con la versión de que la muerte de su hija se debió a un accidente al caer en una alcantarilla profunda de casi cuatro metros.



“Estamos hartos de esta inseguridad, de que le pase esto a nuestras niñas. Hoy le tocó a Debanhi, mañana ¿a quién será? Tenemos que hacer algo. Mi hija está muerta por gente incompetente, por personas que acosan a las señoritas, por acosadores sexuales.





“¿Por qué a la quinta (vez que buscaron) aparece? Pregunta: ¿lo sembraron?, pregunta: ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella. Es mentira y tienen que llegar a las últimas consecuencias para encontrar a los culpables para que ya no haya peligro”.



Con información de: Milenio