Las amigas no se dejan: explota papá de Debanhi contra chicas que la abandonaron (VIDEO)

Luego de que el cadáver de Debanhi Escobar fuera hallado en la cisterna en el motel Nueva Castilla, su padre Mario Escobar lamentó que las amigas de su hija la abandonaran en la fiesta.

"No son amigas, las amigas no se dejan, las amigas no dejan a alguien en la calle... los amigos, si ves que alguien está mal, (no se veía mal en los videos), esperas... eso es ser un amigo... amigos, esos, no son... Debanhi se enojó porque la estaban acusando sexualmente, en la fiesta había mucha gente, es raro que no hayan salido videos, si estamos en un mundo globalizado, se corre el video inmediatamente, qué raro que en esta zona no han salido videos", dijo en entrevista para medios de Nuevo León.