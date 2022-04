¡Terror en Washington DC! Tiroteo en zona escolar deja al menos tres heridos (VIDEO)

Un tiroteo en Washington DC, capital de Estados Unidos, a unos metros de la Universidad de Columbia dejó como saldo tres heridos, dos hombres y una niña. Los primeros reportes señalan que un hombre sacó su arma en plena calle y comenzó a disparar.

JUST IN ? Reports of active shooter near Edmund Burke Middle School, sounds of heavy shooting heard in Washington DC pic.twitter.com/ckU4ezGOK0

Algunos testigos señalan que escucharon el sonido de armas semi automáticas por lo que se trasladaron decenas de policías a la avenida Connecticut y Van Ness St. en el barrio de Van Ness de Washington.

La policía escoltó a la gente fuera de un edificio de departamentos, mientras otros oficiales apuntaros con sus rifles hacia arriba, al menos una persona fue vista esposada por la policía.

El Departamento de Policía de Washignton advirtió a las personas que viven en los barrios cercanos que se mantenga en su hogar, al mismo tiempo anunció que habían tres heridos, dos un hombres y una menor.

Por otra parte la Universidad de Columbia que se encuentra muy cercana a la zona de los hechos, entró en confinamiento, pidiendo a los estudiantes y personal refugiarse en el lugar.

MPD is responding to the 4100 block of Connecticut Avenue, NW for the report of at least 2 shooting victims. There is a large police presence in the area. Updates will follow.