Mujeres de Tehuacán se manifiestan por acoso sexual en la banda 'Jaguares Marching Band'.

Durante la tarde de este sábado un gran número de mujeres se reunieron sobre la Calzada Adolfo López Mateos a la altura de Aguas de Tehuacán, de donde partieron con rumbo a la escuela Jorge L. Tamayo.

Al momento de llegar a dicha institución, las mujeres gritaron diversas consignas en el exterior, al mismo tiempo pintaron las bardas, esto como una forma de protesta en contra de los maestros que han acosado a varias alumnas, principalmente a quienes integran o han integrado la banda de música 'Jaguares Marching Band'.

Posteriormente las manifestantes caminaron con rumbo al centro de la ciudad, en ese transcurso continuaron gritando "la policía no me cuida, me cuidan mis amigas", al mismo tiempo pidieron justicia por los recientes feminicidios.

Cabe mencionar que cuando llegaron al palacio municipal, ya se encontraban varios elementos custodiando el inmueble, para evitar que nuevamente fuera dañado con pintura o pancartas.