Alerta poblanos; conductora narra el calvario que vivió con montachoques entre la 25 Poniente y la 3 Sur

Los montachoques ya se encuentran haciendo de las suyas en calles de la ciudad de Puebla, pues una joven denunció a través de sus redes sociales lo que vivió en la 25 Poniente y la calle 3 Sur, luego de que un sujeto por la noche de ayer, le cerró el paso a propósito con su automóvil provocando el impacto, sin embargo el hombre tras agredirla verbalmente se dio a la fuga.

Los hechos fueron difundidos por la joven Karla, quien narró los minutos de terror que vivió ayer alrededor de las 19 horas en dicha vialidad, mencionó que ella viajaba en su coche con otra persona e iban en su carril.

Posteriormente de la nada un automóvil amarillo le cerró el paso y aseguro que de manera intencional provocó el choque, sin embargo la joven no solo impactó dicho vehículo sino otros más, por lo que resultó lesionada.

Ahí el sujeto a bordo del auto amarillo marca Ford con placas XWS568A, se bajó y comenzó a pedirle dinero, también comenzó a ofenderla con groserías, sin embargo la joven apenas y podía reaccionar por el choque, por lo que este sujeto al no cumplir su cometido prefirió darse a la fuga.

La joven recalcó que solo su auto presentó daños, unos testigos al ver el accidente llamaron a emergencias y actualmente ella está en el hospital.

"Quisiera pedirles su apoyo para difundir a este sujeto que es un montachoques, al rededor de las 19:00 hrs a la altura de la 25 poniente y la calle 3 sur en Puebla, Pue., se me cerró provocando un choque, cabe resultar que me agredió verbalmente con una serie de groserías. Definitivamente ya no existen valores, no les importa ponerse con una mujer.

Mi vehículo fue afectado y este sujeto se dio a la fuga.

POR FAVOR COMPARTAN, CADA DÍA NOS AGREDEN MÁS A LAS MUJERES", publicó Karla.