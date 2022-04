Poblana denuncia que motoladrones la atracaron a plena luz del día (VIDEO)

Poblana denunció en redes sociales que fue asaltada a mano armada por dos ladrones que viajaban a bordo de una motocicleta.

A través de Facebook, la usuaria ‘HM DY’ dio a conocer que el pasado 25 de abril fue víctima de dos sujetos de entre 35 y 40 años de edad que iban bordo de una moto italika color negro con dorado.

La víctima señala que fue despojada de su bolsa, cartera y teléfonos celulares, y junto con su queja dejó la evidencia de dos videos donde se observa cómo trato de defenderse y evitar el robo, pero los sujetos la fuerzan.

La mujer corre tras ellos y alcanza al copiloto pero la moto acelera dejándola tirada en el asfalto, por lo que se sabe, la mujer tiene heridas leves por la caída.

La usuaria recordó el caso de Debanhi, y aseguró que a pesar de todo, la inseguridad está imparable en Puebla y que incluso a las autoridades no les importa lo que pase con las mujeres.

‘Fui a levantar mi acta correspondientemente ante fiscalía, donde se me dijo verbalmente; "tengo detenido y por un simple robo no tengo tiempo, tu como otros más regresen mañana, y después de medio día porque tengo otros asuntos que atender durante la mañana, así estés esperando desde las 9:00 am no te atenderé"’ expresó la víctima.