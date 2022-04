Hijo del Mayo Zambada sufre fatal accidente; reportan que está grave y su esposa muerta

La noche del lunes se reportó un fatal accidente en el que estaría involucrado Serafín Zambada, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael el “Mayo Zambada”.

Según las fuentes los hechos ocurrieron en el tramo carretero Sonyta-Caborca, en el incidente perdió la vida una mujer de nombre Norma “N” de 30 años quién supuestamente sería la esposa de Serafín. Mientras tanto el hijo del líder del Cártel de Sinaloa se reporta herido de gravedad.

En redes sociales se viralizó el supuesto incidente del hijo del Mayo, en las imágenes se puede observar un vehículo marca Kia de color blanco destrozado de la parte frontal y lateral. Hasta el momento las autoridades no han dado información oficial del percance.

En las últimas horas trascendió que el hijo del Mayo presenta dos costillas rotas, un pulmón perforado y que debido a estas lesiones fue sometido a una cirugía, además se dice que en el hospital privado de Sonora en el que se encuentra, está fuertemente custodiado por los sicarios de su padre.

Así mismo existen mensajes en redes sociales de los familiares de Norma “N”, la esposa de Serafín en la que se confirma su fallecimiento.

#CONFIRMADO por si no me quieren creer su familiar así postea en sus redes sociales lamentando la muerte de Norma López me comenta que era hija de un narcotraficante pesado del cartel de sinaloa. pic.twitter.com/6gxhiSzi0Q