La Fiscalía de Nuevo León no aclara si hubo abuso sexual vs Debanhi (VIDEO)

Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios en Nuevo León señaló que las lesiones que presentaba el cuerpo de Debanhi Escobar no eran de tipo sexual, sin embargo no descarta una agresión de este tipo, ya que no necesariamente dejan una “marca” al exterior.



#DebanhiEscobar | "Dentro de la necropsia se pudo encontrar la serie de lesiones que presentaba el cuerpo, una agresión sexual no necesariamente deja una marca": Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios #NuevoLeón #JusticiaParaDebanhi pic.twitter.com/CjVc5WhRFd

"Dentro de la necropsia se pudo encontrar la serie de lesiones que presentaba el cuerpo, una agresión sexual no necesariamente deja una marca", reveló Griselda Núñez, en conferencia de prensa.



Este miércoles la Fiscalía de Nuevo León mostró nuevos videos y fotos de la joven Debanhi Escobar en el Motel Nuevo Castilla, lugar al que entró y del que no salió.

La Fiscalía trazó una posible ruta que tomó Debanhi Escobar, además de que fue insistente en resaltar que lo hizo mientras no se observa que alguien la siga.

De igual manera la Fiscalía reiteró que Debanhi Escobar no tenía agua en los pulmones, pero afirma que seguía viva cuando cayó a la cisterna.