Desaparece integrante del grupo musical “Los Dominantes de Sinaloa”; familiares convocan a marcha

Erick Bustillos, integrante del grupo musical “Los Dominantes de Sinaloa” , fue reportado como desaparecido el pasado martes 29 de abril, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo que familiares solicitaron a las autoridades encontrar su paradero.

Por lo anterior, familiares y amigos convocaron a una marcha en Los Mochis. El padre de Erick, comentó que se llevará a cabo de manera pacífica y saldrán del monumento Quijote hacia la plazuela 27 de septiembre, a las 16:00 horas.

“Desde el martes no he sabido nada de mi hijo, el salió y anda viendo una camioneta. Al no saber nada de su paradero empezamos a búscalo con sus amigos y conocidos, pero no hay resultados positivos”, dijo el papá.