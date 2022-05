"No te preocupes, no les creemos", papá de Debanhi comparte fuerte video en redes

Mario Escobar, publicó en la cuenta de Instagram @debanhi.escobar, un video y la leyenda “No te preocupes Debanhi, no les creemos”.

En el video compartido en Instagram se puede ver imágenes relacionadas con la violencia contra las mujeres y repite continuamente la frase: “no les creas”.

“Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No, no me escape con el novio; no, no vendía drogas ni estaba metida en cosas ilegales; no, no era novia ni acompañante de ningún narco”, son algunas de las frases que se escuchan en la grabación.