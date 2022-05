¡Abusivos! Acusan a policías de robar y golpear a jóvenes en calles de Puebla

Diez presuntos agentes de la Unidad Mixta de Reacción (UMIR) de la Policía Estatal de Puebla, robaron y agredieron a tres jóvenes con el argumento de obtener nombres de narcomenudistas que operan en la colonia Roma, de Puebla capital.

De acuerdo con E- Consuta, los tres jóvenes de nombres Michael, de 26 años; Carlos, de 27 años y Ernesto, de 23 años, viajaban en un automóvil Volkswagen Vento la noche del viernes 29 de abril, alrededor de la las 21: 00 horas, cuando una camioneta les obstruyó el paso.

Por lo anterior Michael descendió del auto y para pedirle al conductor de la camioneta que se moviera del lugar, sin embargo, se bajaron tres personas que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

“Estaba una camioneta y les toqué el claxon, pero no hicieron caso y yo dije: a lo mejor no están ahí. Me bajé y les pedí que movieran la camioneta, pero cuando les dije eso se bajaron como tres personas, ni me preguntaron nada, me empezaron a pegar y me dejaron inconsciente”, relató.