Joven apedreado por un indigente en restaurante de CDMX podría perder el gusto y el olfato permanentemente

Luego de recibir un golpe en la cabeza en un restaurante de la colonia Roma, por un indigente, el joven Andro Manuel Nava podría perder de manera definitiva el gusto y el olfato.

En entrevista para Aristefui Noticias, Manuel Nava, papá del joven informó que su hijo está en riesgo de perder el sentido del gusto y el olfato de manera permanente

Relató que el día del desafortunado suceso comían tacos en el establecimiento llamado “Taquearte” y que estaban por retirarse.

Mencionó que al salir del hospital le dieron algo de comer, sin embargo no pudo detectar el sabor ni oler cuando se puso gel antibacterial en las manos.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó la detención del supuesto agresor, a quien le encontraron varias dosis de cocaína.

Irene Levy, columnista de EL UNIVERSAL ha dado seguimiento al caso y denunció en redes sociales que el representante del establecimiento “Taquearte” ha evitado declarar y responder por los gastos médicos.

Por su parte, Manuel Nava dijo que sí le ofrecieron un seguro, pero que al final no le han respondido, lo que también frena la investigación.

“En un principio ellos me dieron un seguro, pero no me han respondido y no nos han buscado para responder por los gastos y el representante legal no quiere atender. Además de la responsabilidad que tienen, ellos tienen que hacer la declaración de lo que pasó como testigos para que la carpeta se integre completa”. expresó.