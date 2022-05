La policía no me cuida, me cuida mi perrita Ofelia: pitbull salva a su dueña de asalto

En la colonia Chapultepec Morales de la alcaldía Miguel Hidalgo, la perrita pitbull de nombre Ofelia evitó que asaltaran a su dueña, la joven Silvana.

Me acaban de tratar de asaltar a tres cuadras de mi casa, llegó un vato por atrás de mi y me jaló la capucha de la sudadera, me estaba ahorcando cabron y me dijo que le diera mis cosas.



Yo venía con mis dos perras, una de ellas es una pitbull y la neta, se descagó al vato.