Familiares de Ángel Villegas suplican en Casa Aguayo su excarcelación: es inocente

La familia de Ángel Villegas, el poblano que presuntamente fue detenido de manera ilegal en Loma Bonita Caleras, se manifestó este martes en Casa Aguayo para exigir su liberación, pues aseguraron que injustamente fue vinculado a proceso por narcomenudeo. Además, revelaron que el joven está siendo golpeado por los mismos internos del Penal de San Miguel.

“No estamos dispuestos a darnos por vencidos, vamos a seguir luchando por la libertad de mi hermano”, señaló para CAMBIO ‘Ady’ Ramírez, hermana del joven de 21 años de edad, quien refirió que, a pesar de que la justicia no está de su lado en estos momentos, confía en que las autoridades resolverán pronto la situación de su hermano menor.

Ángel fue detenido la madrugada del 12 de abril del año en curso por agentes ministeriales de la Fiscalía de Puebla, quienes por medio de una orden de aprehensión realizaron un cateo en el domicilio donde el joven renta únicamente un cuarto; sin embargo las autoridades aunque sólo iban por el dueño del inmueble, también se llevaron a Ramírez Villegas.

A partir de ese día las hermanas y hermanos del joven han estado viviendo un calvario, pues cuando creían que se iba a hacer justicia, una juez de control determinó su detención como legal pese a las diversas irregularidades y además lo vinculó a proceso por delitos contra la salud, es decir narcomenudeo; por ello, Ángel fue enviado al Penal de San Miguel.

Ante lo ocurrido, la familia del joven de 21 años realizó una manifestación en las afueras de Casa Aguayo para solicitar una reunión con el mandatario Miguel Barbosa Huerta, sin embargo sólo lograron sostener una mesa de diálogo con el licenciado Jesús por parte de Gobernación estatal quien únicamente les dijo que se analizará el caso.

‘Ady’ Ramírez compartió para CAMBIO que a ellos les urge sacar a su hermano de prisión, en primera porque señalan que es inocente y que él no cometió ningún delito, pues sólo estaba en el lugar equivocado y además le sembraron droga para culparlo; en segunda porque Ángel está siendo golpeado por los mismos internos del Penal de San Miguel.

“Le están pegando, eso ocurrió el sábado, nosotros ya queremos que mi hermano salga, ya no queremos que esté pagando por un delito que no cometió, los internos le pegan porque lo ven tranquilo, él no está haciendo nada malo”, señaló.