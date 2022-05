Liberan a secuestrador de jovencita en Amalucan con pago de multa, policía no lo envió al MP

El sujeto que fue detenido la noche del pasado domingo por intentar llevarse a una joven en Galaxia Bosques de Amalucan, fue puesto en libertad horas después debido a que no se consumó el ‘levantón’, por lo que únicamente pagó una multa y se fue.

Más de cinco horas fue el tiempo que la afectada pasó declarando junto con su agresor, a quien únicamente lo hicieron pagar dos mil 400 pesos debido a que no había lesiones ni se realizó el cometido, así lo informó su hermana Karen L., a través de redes sociales.

De igual manera, la joven afectada comentó que en todo momento mantuvo contacto visual con su agresor y antes de irse le dejó dicho que iba a volver por ella pues sabe dónde trabaja.

“Hice los trámites correspondientes, estuve con ese desgraciado hasta las 5 am, yo no lo quería ni ver... lo hicieron pagar una multita y lo dejaron libre...amenazó con que me iba a llevar”, argumentó la afectada -de quien su identidad se mantiene en anonimato-