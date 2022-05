¡Ecaterror! Asesinan a Diana Yadira y le roban a su hijo

Diana Yadira Sánchez, fue asesinada el pasado fin de semana en Ecatepec, pidieron a las autoridades acelerar las investigaciones para asegurar al responsable, ex pareja de la víctima y principal sospechoso, así como para dar con el paradero de su hijo de cuatro años, extraviado.

El pequeño identificado como Diego cuenta con Alerta Amber, quien se encontraba en su domicilio con su madre y un amigo de ella, Mario César Zárate quienes fueron asesinados con un arma punzocortante y cuyos cuerpos fueron trasladados por el Servicio Médico Forense para iniciar las indagatorias correspondientes, sin embargo, se teme por la seguridad del pequeño.

“El día 30 de abril a las seis de la mañana se escucharon gritos. Nos avisaron los vecinos y fuimos al domicilio donde vivía mi sobrina y al momento de estar tocando la puerta nadie nos abrió hasta que llegaron los policías y nos informaron que no podíamos entrar porque había dos cadáveres”, explicó.

La tía de la víctima, aseguró que la ex pareja de la víctima y padre del pequeño, Jesús Alberto N, es el principal sospechoso del doble asesinato y de la desaparición del niño ya que había antecedentes de violencia y sustracción ilegal del menor de quien, hasta el momento, no se sabe nada.

“Ella hace dos años inició una carpeta de investigación porque ya había sustraído al niño, pero las autoridades no continuaron con el seguimiento, luego devolvieron al niño en un lapso de dos semanas y él voluntariamente lo devolvió porque manifestó que no tenía dinero ni para darle de comer”.

Diana de 34 años de edad, madre soltera y maestra de una academia de baile que habilitó en su hogar como lugar de trabajo, habría sido contratada junto con Mario para ser bailarines en un evento con motivo del Día del Niño, pero aparentemente la ex pareja de la mujer, con el cual coincidieron en el festejo, se molestó y presuntamente los atacó al llegar al domicilio.

De acuerdo con las primeras investigaciones Diana murió tras recibir varias puñaladas cuando se encontraba en la recámara de su vivienda, mientras que, César perdió la vida tras ser agredido al interior de un baño donde intentó defenderse.

“La averiguación nos las levantaron como homicidio siendo que no fue un homicidio sino como feminicidio y hasta el día uno de mayo fue cuando levantaron la Alerta Amber porque el menor no aparece, no sabemos nada, estuvimos buscándolo ñ, se hicieron cuadrillas a los domicilios y lo único que pedimos es que nos devuelvan al niño”, explicó.