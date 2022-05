Familia y amigos de Sandra Pérez aún la buscan en Chachapa, aunque FGE presentó a secuestradores (FOTOS)

Familiares, amigos y vecinos de Sandra Elizabeth Pérez Portillo continúan buscando su cuerpo pese a que la Fiscalía General del Estado presentó a siete personas como los supuestos secuestradores; de hecho los familiares tenían conocimiento de la detención de la banda y aun así buscaban a la joven de 32 años porque sabían que los presuntos delincuentes no dijeron en dónde estaba el cuerpo de la mujer.

Hasta hoy, el caso no se ha esclarecido ya que ni siquiera fue encontrado el vehículo en el que la privaron de la libertad e incluso, hay una familia que exige justicia por tres de los detenidos pues aseguran que fueron aprehendidos ilegalmente.

El papá de Sandra reveló para CAMBIO que él ya sabía de las detenciones que la Fiscalía hizo los días viernes y sábado, pero no había comentado nada al respecto para no dañar las investigaciones, pues así se lo pidieron, siendo ésta la razón por la cual calló pero ello no le impidió bajar barrancas para buscar a su hija, como si una corazonada de padre le dijera que está ahí o que hay algún rastro que lo pueda llevar a ella.

La situación por la que atraviesa la familia Pérez Portillo parece no tener fin, pues aún falta esclarecer lo que realmente sucedió con la joven de 32 años de edad, de la cual la FGE y el fiscal Gilberto Higuera Bernal únicamente comentan que las investigaciones continúan.

Pero no mencionan qué tipo de investigaciones, si para encontrar a Sandra o para determinar si las personas que mostraron como sus secuestradores son realmente culpables, ya que afuera hay una familia pidiendo justicia por tres de ellos, a quienes aseguran que el 29 de abril los sacaron de su domicilio en la colonia Guadalupana de manera arbitraria e ilegal bajo el comentario de ser integrantes de una banda de secuestradores colombianos, a quienes hasta el momento no les han comprobado nada pues se los llevaron sin una orden de aprehensión, tal como lo evidenció esta editorial.

Sandra fue secuestrada hace más de una semana

La noche del pasado 27 de abril, Sandra Elizabeth caminaba por las calles de la colonia Signoret con dirección a su casa, a la que nunca llegó, pues dos calles antes fue interceptada por un grupo de criminales a bordo de un Peugeot color azul que se la llevó con rumbo desconocido.

Horas después, los criminales se comunicaron con ellos para pedirles un rescate de 50 mil pesos, situación que fue reportada a las autoridades en la madrugada y durante todo el día del jueves intentaron mantenerse en contacto con los delincuentes.

Al siguiente día, los familiares acordaron de entregar 10 mil pesos del rescate en la colonia 18 de Marzo, a la cual asistieron tres de los presuntos implicados en el secuestro y los detuvieron.

Posteriormente, el día sábado fueron capturados cuatro criminales más, quienes de igual manera se disponían a cobrar otros 10 mil pesos pero ahora en el Fraccionamiento La Guadalupana.

Debido a que los aprehendidos no comentaron nada acerca del paradero de Sandra, sus familiares y habitantes de Chachapa se manifestaron a las afueras del domicilio del edil José Elías Sánchez Sánchez, igualmente, bloquearon por varias horas la federal a Tehuacán.

Ese mismo día, comenzaron las brigadas de búsqueda, las cuales hasta el momento se llevan de manera constante después de las 12:00 horas, partiendo de la presidencia de la junta auxiliar hacia cualquier terreno baldío o barranco aledaño a la comunidad e incluso, de la autopista Puebla-Orizaba.

El 04 de este mes, la Fiscalía emitió un boletín en el que informó de la detención de los siete presuntos secuestradores de Sandra, a quienes se les aseguró el dinero que habían ido a recoger y cinco celulares.