Detienen a presidente de Interjet por violencia familiar y abuso sexual; ya había sido acusado de fraude en 2021

Por presunta violencia familiar y abuso sexual, fue detenido el empresario, Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de la aerolínea Interjet.



En seguimiento a indagatoria integrada por la Coordinación de Investigación de Delitos de Género, agentes de @PDI_FGJCDMX aprehendieron en el AICM a Alejandro "N", por la probable comisión de los delitos de violencia familiar y abuso sexual, en agravio de personas menores de edad pic.twitter.com/BhpjjqyY09

— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 6, 2022

La Fiscalía informó a través de Twitter, que el arresto tuvo lugar en las instalaciones del Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México.

Hay que mencionar que este no es no es el primer conflicto con las autoridades en que se ha visto involucrado, pues en septiembre del año pasado, el empresario ingresó al Reclusorio Norte por un presunto fraude en contra de Crédito Real, quien le prestó más de 50 millones de dólares para la compra de la mitad de acciones del sistema Radiópolis.

Tras el hecho, Alejandro del Valle acusó a Carlos Cabal Peniche, su ex socio, por no cumplir con los tratados establecidos en la compra de Radiópolis e Interjet, aerolínea que había adquirido en junio de 2020 a través de su empresa HBC International.

¿Quién es Alejandro del Valle?

Es un ingeniero civil de profesión y dirige actualmente el Consejo de Administración del Intercontinental Chamber of Commerce, México (ICC México), además es accionistas del 90.4 por ciento de Interjet.

En diciembre de 2020, el consejo de accionistas de la aerolínea, lo nombró oficialmente como nuevo presidente de la empresa.

Ha colaborado con el actual gobierno en la modernización del Banco del Bienestar y en el establecimiento de puntos de venta para la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Según Darío Celis, autor de la columna ‘La Cuarta Transformación’ de El Financiero, del Valle tiene sólidos vínculos con el Grupo Atlacomulco, a los que pertenecen políticos mexiquenses como Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel