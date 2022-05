Maestra denuncia en redes su calvario: taxista de Chiutla la ‘levantó’ para intentar abusar de ella

Una joven maestra, que labora en la zona de Chiautla de Tapia, sufrió un levantón y lo evidenció en la red social para solicitar apoyo de parte de las autoridades estatales, luego de que quienes la intentaron violar también la golpearon y dejaron mal herida.



@MelitonLozano @MBarbosaMX @SEP_mx @Diario_Cambio @SSPCMexico @CDHPuebla @e_consulta @heraldodemexico



DICEN QUE EN PUEBLA NO HAY LEVANTONES... SOY MAESTRA Y FUI LEVANTADA EN CHIAUTLA DE TAPIA.



El día 26 de abril, a las 7 de la mañana en Chiautla de Tapia, Puebla., me disponía a

— Sam (@Salma60711313) May 5, 2022

A través de su cuenta de Twitter la joven, que según la cuenta se llama Salma, fue atacada el pasado 26 de abril, a las 7 de la mañana en Chiautla de Tapia, cuando se disponía a tomar el transporte público para trasladarse a su centro de trabajo.



“Soy maestra, no originaria de esa región, tomé un taxi tipo uber, que era una camioneta blanca, la cual me llevaría a mí y a otros pasajeros, según me afirmó el chófer, pero únicamente abordó un segundo pasajero, el cual me manoseó, acosó sexualmente e intentó violarme, todo esto siempre en la camioneta, mientras el chofer manejaba con rumbo desconocido. Tomé valor para decirles que tenía un chip rastreador en mi cuerpo y que mi familia se daría cuenta de que me había salido de mi ruta, por lo que me dejan tirada en un terreno baldío y el sujeto que intentó violarme, me golpeó a patadas y me dejó varias lesiones en cara y cadera, además de daño psicológico”. Este es un testimonio sobre los hechos que le ocurrieron a la joven profesora.



Tras lo anterior, ha buscado apoyo y cobijo en el área de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla para cambiar de centro de trabajo y salvaguardar su integridad física y su vida. Pero hasta el momento no ha obtenido respuesta, aseguró que tiene miedo de regresar al municipio, ‘los agresores me reconocen y si los vuelvo a ver también los reconozco’.

Agregó que, aunque levantó una denuncia no ha pasado nada:



“Levanté una denuncia y pueden tomar represalias. NO he obtenido una respuesta por parte de la secretaría y únicamente me han dicho en la dirección de mi nivel que debo regresar a trabajar a mi centro de trabajo en cuanto termine la incapacidad que me dio el ISSSTEP, como si nada”.