FGE cita a madre de hermanos desaparecidos para verificar ADN por hallazgo de cadáver en Coronango (VIDEO)

Tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en Misiones de San Francisco, la madre de los tres jóvenes que fueron reportados como desaparecidos hace una semana en inmediaciones de esta zona ubicada en Coronango, acudirá este lunes a la Fiscalía de Puebla para que pueda tener acceso a una prueba de ADN del cadáver y así comprobar si se trata de alguno de sus hijos.



#DolorYSangre ?| Fue hallado el cadáver de una persona en la cuchilla de Sección 5B de Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango, #Puebla. La @FiscaliaPuebla realiza las diligencias correspondientes. ?



? @SaditGonzalezR pic.twitter.com/o1lm3Jz1df

— MTP Noticias (@MTPNoticias) May 8, 2022







En entrevista, María Lizbeth dijo a CAMBIO que este domingo los habitantes del fraccionamiento de Misiones de San Francisco hallaron el cadáver de una persona, ella mencionó a esta casa editorial que, cuando se enteró de este hecho, corrió al punto donde fue encontrado el cuerpo para saber si correspondería a alguno de sus hijos, pues José Israel, Brayan y Adolfo siguen desaparecidos.

Sin embargo, cuando ella llegó al lugar el cual está a 800 metros de la sección en donde ella vive, los peritos y la policía de la demarcación no le permitieron el paso, ella con el dolor que carga por no saber nada de sus hijos suplicó que le dieran acceso; sin embargo el personal de la Fiscalía le dijo que se hiciera a un lado, de lo contrario no atenderían su situación rápido.

“Me llamó por teléfono una persona para avisarme que un cuerpo fue encontrado atrás en los terrenos del fraccionamiento, me paré y me fui con mi otro hijo, ahí estuvimos, luego se empezó a juntar la gente, no me permitieron reconocer el cuerpo los peritos, que los dejara trabajar o no me iban a atender rápido mi caso”, dijo María Lizbeth.

Ante ello, la madre de los hermanos Moreno, detalló para CAMBIO que este día acudirá a la Fiscalía de Puebla para que le emitan un documento en el cual se solicitará que al cuerpo hallado este domingo se le pueda realizar una prueba de ADN, y así comprobar si se trata de alguno de los tres jóvenes quienes desde el pasado 30 de abril, siguen desaparecidos tras acudir al bar 24 Horas de Misiones de San Francisco.

“Tengo que ir primero a Fiscalía para que me hagan un papel, llevarlo para que le puedan dar acceso a la prueba de ADN y así llevarlo al Semefo para saber si es alguno de mis hijos”, dijo la madre de los hermanos Moreno.

Sin embargo, ella mantiene la esperanza de que las pruebas que se le realizarán al cadáver no correspondan a ‘sus muchachos’, pues ella confía en que sus hijos siguen con vida y que pronto serán localizados sanos y salvos, aunque también siente miedo y angustia, pues señaló que este dolor que como madre está sintiendo no se lo desea a nadie.

Familia y amigos de los hermanos Moreno se manifestaron en el Periférico

Al grito de Justicia y quemando llantas para evitar el paso, fue como este viernes familiares y amigos de Brayan, Alfonso y José Israel, se manifestaron bloqueando el paso vehicular en el Periférico Ecológico a la altura de la entrada a Misiones de San Francisco con el fin de exigir la pronta localización de los tres hermanos desaparecidos, luego de que el 30 de abril tras acudir al bar 24 Horas en Coronango ya no regresaron a casa.



? #CódigoRojo | Este viernes la familia de los hermanos José Israel, Brayan y Adolfo, quienes desaparecieron hace seis días en Misiones de San Francisco, bloquearon el #PeriféricoEcológico para exigir que sean localizados pic.twitter.com/LQq0SaD7AB

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 6, 2022







Ante ello, con pancartas en mano y los boletines de búsqueda de los hermanos, cerraron el paso vehicular justo en la entrada de Misiones de San Francisco exigiendo justicia, incluso quemaron algunas llantas para impedir que automóviles y trailers se quisieran pasar, en sus consignas gritaron frases como “vivos se los llevaron y vivos los queremos”, pues se teme que los jóvenes de 24, 17 y 16 años de edad estén siendo víctimas de alguna banda delictiva.