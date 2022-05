El 10 de Mayo es un día de dolor: mamás que perdieron a sus hijos por la violencia (FOTOS)

Tres madres que perdieron a sus hijos de diferentes maneras en medio de la ola de violencia que se vive en Puebla manifestaron a CAMBIO que para ellas este 10 de Mayo no hay nada que celebrar, ellas son las mamás de Fabiola Narváez, quien hasta la fecha permanece desaparecida, y las madres de Alan Jafer y Abel, quienes fueron brutalmente asesinados en un anexo hace un año y ahora no podrán estar junto a ellos en esta fecha tan especial.

Este 10 de Mayo se conmemora el Día de las Madres, una fecha especial y significativa para muchas personas, pero para otras se convirtió en un día doloroso, un día en el que las madres a quienes se les ha arrebatado a sus hijos no tienen nada que festejar, únicamente quieren justicia para que los sujetos que los desaparecieron o que les privaron de la vida puedan ser detenidos y así pagar por estos crueles hechos.

Una de ellas es la madre de Alan Jafer, el joven que fue golpeado cuando llegó al anexo La Piedad el 6 de abril del 2021 para rehabilitarse, sin embargo, por las múltiples heridas que sufrió justo el día que ingresó a este centro de rehabilitación falleció en la entrada del hospital.

“El dolor más grande es el no tener a mi hijo, es su segundo año que no estará conmigo, para mí no hay 10 de Mayo, aunque tengo a mis otros hijos pero me hace falta uno y sin ese uno no hay nada que festejar, será un día normal, estoy triste porque así pasen los años y meses, para mí como madre es un dolor grandísimo que no le deseo a nadie”, mencionó Denisse.