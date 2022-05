Voz de los Desaparecidos exigen renuncia de Carmen Trujillo, por incompetencia en el departamento de búsqueda (VIDEO)

La representante del Colectivo Voz de los Desaparecidos junto con los familiares de personas no localizadas exigieron la renuncia de la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, María del Carmen Carabarín Trujillo, pues denunciaron que no ha realizado bien su trabajo.

"Nosotros luchamos para que se hiciera esta comisión y ahora con la comisionada estamos decepcionados, no estamos inventando", dijo María Luisa Núñez Barojas luego de que la manifestación de este día de las madres realizó una parada en la Comisión de Búsqueda.

El colectivo llegó a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado para reclamar la ineficacia del organismo en el tema de las desapariciones, pues reclaman que la titular de la comisión María del Carmen Carabarín Trujillo no ha dado los resultados esperados.

Asimismo, exigieron que se agilicen las investigaciones de todas las personas desaparecidas en el estado y coadyuvar a los padres y madres que buscan a sus hijos.

"Le exigimos al gobernador que quite a la señora porque no hace bien su trabajo en la Comisión, no cumple ni siquiera a documentar el 50 por ciento de los casos de desaparición", mencionaron los familiares.