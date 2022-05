Hermanitos Loranca no desaparecieron, fueron rescatados por maltrato familiar (FOTOS)

Los hermanitos Camila y Yordan Loranca Alvarado no estaban desaparecidos, sino que huyeron de su casa al ser víctimas de maltrato familiar por parte de sus padres, por ello la noche del sábado 7 de mayo les pidieron permiso de ir a la ‘tiendita’ de la esquina ubicada en la colonia Constitución Mexicana y aprovecharon para escapar.

Este jueves el señor Armando y Luz Areny junto con los vecinos de la colonia Popular realizaron un bloqueo de las vialidades 11 Sur y las Torres para exigir con el alma destrozada el esclarecimiento de las desapariciones de sus hijos Camila de 10 y Yordan de ocho años de edad.

En entrevista con CAMBIO, el señor Armando refirió que todo ocurrió el sábado 7 de mayo, en un principio estaban todos en casa viendo una película en familia, sin embargo sus ‘hijitos’ le pidieron permiso de ir a la tienda a comprar unos chicharrines, a lo que él accedió, así los menores salieron a la miscelánea que está a escasos cien metros de su casa, pero ya no regresaron.

Los padres de los menores al ver que no regresaban, salieron a buscarlos pero sin éxito, incluso pidieron algunos videos de cámaras de vigilancia para ver si habían sido captados pero tampoco tuvieron suerte, por lo que interpusieron la denuncia oficial de su desaparición ante la Fiscalía General del Estado.

“Estamos desconsolados, mi esposa más, no sabemos en dónde puedan estar, en las cámaras que buscamos no se ven y tenemos miedo, son sólo niños y no sabemos nada de ellos, ahorita salí de trabajar pero voy a volver a salir a pegar más carteles de mis hijos desaparecidos”, dijo Armando.