“Ya me quitaron a mi hija, la asesinaron; quiero la cabeza de quien filtró la información”: Padre de Debanhi

El padre de Debanhi Escobar, Mario Escobar Salazar, denunció que filtraron la información de la necropsia independiente que solicitaron luego de encontrar el cuerpo de la joven el 21 de abril en Nuevo León.

Al respecto, Mario Escobar señaló que ya no confía más en la Fiscalía, asegurando que le han escondido videos además de filtrar información a medios de comunicación, como Azucena Uresti, quien está haciendo un mal manejo informativo del caso.

“Ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la Fiscalía de NL, exijo que se haga una depuración en la Fiscalía de Nuevo León, exijo que si el fiscal o el vicefiscal, es la gente que está filtrando esa información quiero su cabeza, que se vayan y que se larguen de aquí porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León, no se vale”, dijo el padre de Debanhi a través de un video en YouTube difundido la noche de este jueves.