CDH descarta tráfico de drogas, órganos y Santería en el cuerpo del bebé Tadeo

La Comisión de Derechos de Humanos de Puebla (CDH), descartó que el cuerpo del bebé Tadeo estuviera retacado de droga, que fuera utilizado para tráfico de órganos, para un culto de Santería, y que el bebé hubiera ingresado con vida al reclusorio, sin embargo el motivo verdadero por el que fue ingresado el cadáver del pequeño no fue revelado por el presidente de esta organización.

Este día en rueda de prensa Félix Cerezo presidente de la CDH dio a conocer tras emitir la recomendación 10/2022 a la secretaría de seguridad pública que el cuerpo del bebé Tadeo el cual fue ingresado al penal de San Miguel no fue utilizado para los motivos antes mencionados.

Esto luego de que recalcó que el bebé Tadeo ingresó sin vida al reclusorio, descartando que haya entrado vivo y ya no haya salido del penal de San Miguel.

También mencionó que el bebé Tadeo no fue utilizado para un culto satánico, para ingresar drogas por medio del cuerpo del bebé, algún fin particular de una persona privada de su libertad o para otro fin, sin embargo cuando el presidente de la CDH fue cuestionado para saber el motivo real del ingreso del cuerpo del menor no supo contestar la pregunta.

De igual forma descartó las versiones que difundió la activista Saskia Niño de Rivera señalando que ella ni siquiera tuvo contacto con el organismo para apelar los derechos humanos de los padres del menor y del bebé Tadeo.

Ante ello se reveló que el bebé realmente fue ingresado al penal al interior de una bolsa color negra como un paquete por parte de una persona que fue a visitar a uno de los reclusos el pasado 9 de enero del año en curso.