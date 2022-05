Mamá de los 3 jóvenes asesinados en Coronango pide no criminalizarlos: me los mataron y ya

La madre de los tres hermanos de Coronango que fueron brutalmente asesinados y hallados diez días después de su desaparición, aseguró que sus hijos no tuvieron la culpa de ser víctimas de un homicidio pues ellos solo salieron a divertirse. Por otra parte acusó que la FGE no le ha querido dar algún tipo de información respecto a los avances de su caso y de los posibles responsables que los mataron.

En entrevista para CAMBIO María Lizbeth, madre de Brayan, Adolfo y José Moreno Sill habló por primera vez luego de que se confirmó que los tres cuerpos embolsados hallados en Papalotla, Tlaxcala el pasado 10 de mayo (día de la madre), eran el de sus pequeños, por lo que catalogó este terrible suceso como el dolor más grande que una mamá pueda tener.

Con la voz quebrantada mencionó que ese día en el que sus tres hijos acudieron al Bar 24 horas solo fue para divertirse, como cualquier joven que quiere despejarse, por lo que pidió que se les dejara de criminalizar, incluso recalcó que sus hijos eran buenos muchachos y ese día ni siquiera tomaron, solo se dedicaron a bailar.



“Si en verdad mis hijos fueran malos muchachos o estuvieran en malos pasos no habría tanta gente que me hubiera apoyado para buscarlos, para las manifestaciones que hicimos, para todo lo que se armó, las brigadas en las que me ayudaron a buscar a mis hijos, ellos solo se salieron a divertir, pero me los mataron”, dijo María Lizbeth.



Ante esta situación María Lizbeth confió a CAMBIO el proceso complicado por el que pasó cuando le pidieron reconocer los cuerpos de sus hijos, mencionó que ese día que la citaron ni siquiera pudo pasar al mortuorio porque comenzó a sentirse mal por lo mismo, por ello, fue el padre de los jóvenes, su hermano y su prima quienes realizaron esta triste y desgarradora labor, enfrentarse a los cadáveres de Brayan, Adolfo y José.





“A mí no me dejaron reconocer el cuerpo de mis hijos, los que reconoció fue su papá, mi sobrina y mi hijo, yo la verdad no entré, me vi muy mal, es que esa gente que desafortunadamente no tiene corazón me maltrataron muy feo a mis hijos, hasta les echaron cal a sus cuerpos, de hecho estaban en mal estado, se me hace que el mismo día en el que desaparecieron los mataron” dijo la madre de los Moreno Sill.



Exige justicia e investigación contra el Bar 24 horas de Coronango

Finalmente la señora María Lizbeth exigió a las autoridades pero, principalmente a la Fiscalía de Puebla que esclarezca el caso de sus hijos pues no les ha entregado algún avance relevante, es más, ni siquiera le han mencionado que procedimiento estaría por seguir, mucho menos ha recibido el apoyo del presidente de Coronango.